Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo

Il Parlamento israeliano ha approvato ieri un disegno di legge che consente la pena di morte per i palestinesi condannati per atti di terrorismo. La legge, già approvata in prima lettura, è passata con una maggioranza di voti e prevede l’applicazione di questa sanzione in casi specifici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i diversi partiti politici e le organizzazioni.

Il Parlamento di Israele ha approvato ieri in via definitiva un controverso disegno di legge che estende la pena di morte ai soli palestinesi condannati per reati di terrorismo e di omicidio con matrice nazionalista, scatenando le proteste dell’opposizione, della società civile locale e internazionale e dei governi di Paesi alleati come Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Cosa prevede la legge La norma, criticata come “discriminatoria” dai governi di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, stabilisce che i residenti in Cisgiordania che uccidano un cittadino israeliano “con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele” potranno essere condannati a morte. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo Articoli correlati Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha approvato in via definitiva una legge che introduce la pena di morte per terrorismo in Israele, con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Israele approva la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismoIl progetto di legge, presentato dai deputati di un partito di estrema destra che fa parte della coalizione di governo, è stato approvato con 62 voti... Israele approva la legge per pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo | The Essential Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo; Israele approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi accusati di terrorismo; La Knesset approva la pena di morte per i palestinesi che uccidono cittadini israeliani; Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesi. Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha votato il disegno di legge con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Le organizzazioni per i diritti umani e i governi di Germania, Francia, Italia e Regno Unito condannano l'approvazione di ... tpi.it Israele. Pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo Israele ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi accusati di attentati terroristici. La norma è stata criticata da diversi paesi europei, per i quali vengono messi a rischio i facebook Israele, il ministro Ben Gvir festeggia l'approvazione della legge sulla pena di morte x.com