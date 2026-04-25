Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato l’intenzione di ampliare i metodi di esecuzione consentiti nelle prigioni federali, includendo ora la fucilazione, l’asfissia gassosa e la sedia elettrica. Questa decisione riflette la posizione dell’amministrazione attuale, favorevole alla pena di morte e alla sua applicazione più ampia. Tali misure sono state annunciate come parte di una revisione delle procedure di esecuzione previste nelle strutture penitenziarie federali.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ordinato alle prigioni federali di ampliare la gamma di metodi di esecuzione, includendo la fucilazione, l’asfissia gassosa e la sedia elettrica. In un memorandum di quarantotto pagine, pubblicato venerdì, viene spiegato come la decisione “rafforzerà” la pena di morte, “scoraggiando i crimini più barbari, rendendo giustizia alle vittime e offrendo un meritato momento di chiusura ai familiari sopravvissuti”. La precedente amministrazione aveva imposto una moratoria sulla maggior parte delle esecuzioni federali e, prima di lasciare l’incarico, l’ex presidente Joe Biden aveva concesso la grazia a trentasette dei quaranta condannati a morte federali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’amministrazione Trump è favorevole alla pena di morte, e aumenterà i metodi consentiti per l’uccisione dei condannati

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