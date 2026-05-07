Cimiteri di Napoli bloccati per 3 giorni c'è la protesta dei seppellitori Santagada | Vanno internalizzati

I seppellitori delle cooperative dei cimiteri di Napoli hanno deciso di fermarsi per tre giorni, organizzando un’assemblea per discutere delle loro condizioni di lavoro. La protesta riguarda l’interruzione delle attività di sepoltura e gestione delle salme nei campi santi della città. Il rappresentante del settore ha commentato che le questioni sollevate devono essere affrontate con misure interne e più efficaci. La mobilitazione ha provocato disagi nelle operazioni di sepoltura.