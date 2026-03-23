Epatite A a Napoli protesta dei pescivendoli a piazza Municipio | Cali dell'80 per cento ma i nostri prodotti sicuri

Protesta dei pescivendoli in piazza Municipio a Napoli: "Cali dell'80 per cento nelle vendite dopo le ordinanze sull'Epatite A. Ma i nostri prodotti sono sicuri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Il focolaio di Epatite A a Napoli è al secondo picco, l’età si è alzata: colpiti i 60enni” parla l’infettivologo PerrellaAlessandro Perrella, primario di Malattie Infettive del Cotugno e coordinatore PNCAR della Campania a Fanpage.

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Epatite A, nuovi casi a Napoli: 53 ricoveri all'ospedale Cotugno dopo il consumo di frutti di mare crudiCrescono i casi nel capoluogo campano, ma anche nella provincia partenopea e nel Casertano con numeri sopra la media, dopo il consumo di mitili senza cottura. Il medico: Non è un'epidemia Sono 51 i ... adnkronos.com

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A Napoli i casi di epatite A continuano ad aumentare, anche dopo il blocco dei lotti di molluschi contaminati. Il virus può trasmettersi non solo attraverso il cibo, ma anche da persona a persona, spesso senza che ci si accorga del contagio. E basta anche un so facebook