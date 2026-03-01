Cimiteri Napoli protesta dei seppellitori | Senza stipendio e attrezzi i parenti dei defunti ci aggrediscono

I seppellitori dei cimiteri di Secondigliano, Miano, Soccavo, Chiaino e Pianura hanno organizzato una protesta, denunciando di non ricevere stipendi e di essere senza strumenti adeguati per svolgere il loro lavoro. Durante le manifestazioni, alcuni parenti dei defunti si sono avvicinati in modo aggressivo, creando tensione tra i partecipanti e i presenti. La situazione ha portato a un momento di confronto tra operatori e cittadini.

Protesta dei seppellitori dei cimiteri di Secondigliano, Miano, Soccavo, Chiaino e Pianura: "Senza stipendio da due mesi, ma i cittadini se la prendono con noi".