Cimeli e memorie del Latina Calcio domani si celebra un anno di Terra Pontina
Domani si ricorda un anno dall'iniziativa che ha portato alla scoperta delle radici del calcio locale. L’associazione ha esposto immagini e cimeli risalenti a circa un secolo fa, illustrando alla città i risultati della ricerca sulle origini del calcio nel capoluogo. La cerimonia ha coinvolto anche rappresentazioni di memorie e oggetti che testimoniano la storia sportiva della zona.
Un anno di “Terra Pontina”, l'Acs, che si è presentata alla città illustrando i risultati della sua ricerca sulle origini del calcio nel capoluogo ed esponendo immagini e cimeli risalenti ad un secolo fa. Domani 8 maggio alle 17, appuntamento con “Latina Calcio tra Storia e Leggenda” all’Hotel.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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