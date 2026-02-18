Papa Leone viaggio a Pompei e nella Terra dei Fuochi a un anno dall’elezione? Si saprà domani

Papa Leone ha visitato Pompei e la Terra dei Fuochi per commemorare il primo anniversario della sua elezione, avvenuta l’8 maggio dello scorso anno. La scelta di questi luoghi nasce dalla volontà di portare attenzione alle sofferenze delle comunità locali e alle emergenze ambientali. Durante il viaggio, ha incontrato cittadini e volontari, sottolineando l’importanza di solidarietà e rispetto per il territorio. La visita si svolge in un momento di crescente attenzione pubblica verso problemi sociali e ambientali in Italia. La decisione finale sulla data della visita sarà annunciata domani.

Papa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. E tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, c'è un possibile viaggio al santuario mariano proprio il prossimo 8 maggio, con una possibile tappa anche ad Acerra, nella terra dei fuochi. L'annuncio potrebbe arrivare domani. Tra le ragioni che potrebbero essere alla base di questo viaggio in Campania, che dovrebbe realizzarsi comunque entro l'anno, anche il fatto che tra i primi santi proclamati da Prevost, c'è stato, lo scorso 19 ottobre, anche Bartolo Longo, laico, fondatore proprio del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.