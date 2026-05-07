Cilic sul torneo di Roma | La gente urlava è lo stile di vita italiano quindi devi abituarti

Dopo aver vinto la sua prima partita al torneo di Roma, il tennista ha commentato l’atmosfera del Foro Italico, sottolineando che il pubblico spesso urla durante le partite. Ha aggiunto che questo fa parte dello stile di vita italiano e che bisogna abituarsi a questa realtà per giocare in un ambiente così particolare. La sua dichiarazione ha evidenziato le caratteristiche uniche del torneo e il modo in cui vengono vissute le partite in questa sede.

Marin Cilic ha esordito con una vittoria a Roma e dopo la partita ha spiegato cosa significa giocare al Foro Italico. C'è tanto chiasso tutto intorno: "È lo stile italiano cui bisogna abituarsi". Peraltro il croato ama giocare gli Internazionali: "Adoro stare qui, la differenza rispetto al resto del tour è proprio quest'atmosfera italiana".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. Colpa dei tacos di gamberetti; Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi: Passo poco tempo qui; Tanti ritiri nel torneo di Madrid: Jim Courier fa un’ipotesi e Sabalenka ci scherza; Allarme ritiri a Madrid per un virus intestinale. Sinner: Io passo sempre poco tempo nella sede del torneo.

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#ROMA - R1 Mpetshi Perricard a Fearnley 7-6 (6), 4-6 y 6-2 Cilic () a Giron 7-5 y 6-4 Blockx a Cina 4-6, 6-1 y 6-3 - R2 Basiletti a Tomljanovic 7-5 y 6-4 Noskova a Zakharova 6-4 y 6-1 Cirstea a Maria 6-2 y 6 x.com

Grandi assenze agli Open di Madrid a causa di una intossicazione alimentare dilagante: pare la colpa sia dei tacos di gamberi serviti alla mensa dei giocatori. Tra i tennisti costretti a ritirarsi ci sono anche Marin Cilic, che ha rinunciato al match di secondo tur - facebook.com facebook