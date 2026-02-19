Devi portare 50mila euro a Ponticelli | in carcere ‘o Veloce sul corpo i tatuaggi del clan

Vincenzo Valentino, ritenuto affiliato al clan De Micco, è stato arrestato dopo aver chiesto a un imprenditore di consegnare 50mila euro a Ponticelli. Le forze dell’ordine lo hanno fermato nelle scorse ore, trovandolo con tatuaggi che raffigurano simboli del clan sul corpo. Valentino avrebbe minacciato l’imprenditore di non denunciare, dicendo che “chi comanda a Ponticelli” pretendeva il pagamento. La vicenda si inserisce in un quadro di pressing criminale sul territorio. Valentino si trova ora in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi.

Sottoposto a fermo Vincenzo Valentino, ritenuto affiliato al clan De Micco; avrebbe imposto il pizzo a un imprenditore a nome di "chi comanda a Ponticelli".🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Cristina Mazzotti, “U Dutturicchiu” resta in carcere: “Invisibile, ma ai vertici della ‘ndrangheta”La gip Giulia Marozzi di Milano ha deciso: Giuseppe Calabrò resta in carcere. I riti di affiliazione del clan dei Mangianastri: la “pungitura”, il santino bruciato e i tatuaggiI carabinieri di Mondragone hanno eseguito questa mattina un blitz che ha portato all’arresto di 21 persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spacciatore butta in un bidone della spazzatura uno zaino con circa 50mila euro di cocaina; Mose, 50mila euro spesi per un centimetro d’acqua; Devi dare 50mila euro a chi comanda a Ponticelli: arrestato affiliato al clan De Martino XX -; Lotto, a Taranto vincita da oltre 50mila euro. A Brindisi il 10eLotto porta 40mila euro. Una bella partita a Napoli che però non riusciamo a portare a casa. Certo, 1 punto ci può stare.. ma se vai due volte in vantaggio devi portare i 3 punti a Roma. Usciti Malen e Wesley abbiamo smesso di giocare. L’ingresso di Tsimikas una condanna.. Nel mom facebook Il #governoMeloni non si deve permettere di portare l’Italia in un luogo che non ha nulla a che fare con la pace. Il Board di #Trump è un comitato d’affari sulla pelle dei palestinesi di #Gaza. #Avs #FreePalestine x.com