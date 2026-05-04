Thuram in diretta con Calhanoglu | C'è gente veramente cattiva con noi mi scrivono devi morire

Durante una diretta su Instagram, il calciatore ha parlato di un episodio spiacevole, rivelando di aver ricevuto messaggi offensivi con minacce di morte. Nel corso del discorso, ha anche espresso soddisfazione per aver conquistato il titolo di campione nazionale, tra parole che hanno oscillato tra il tono serio e una nota di allegria. La conversazione è avvenuta in compagnia del collega, che ha partecipato al dialogo.