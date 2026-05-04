Thuram in diretta con Calhanoglu | C'è gente veramente cattiva con noi mi scrivono devi morire
Durante una diretta su Instagram, il calciatore ha parlato di un episodio spiacevole, rivelando di aver ricevuto messaggi offensivi con minacce di morte. Nel corso del discorso, ha anche espresso soddisfazione per aver conquistato il titolo di campione nazionale, tra parole che hanno oscillato tra il tono serio e una nota di allegria. La conversazione è avvenuta in compagnia del collega, che ha partecipato al dialogo.
Thuram si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram, facendo un discorso tra il serio e il divertito: "Sono veramente contento di aver vinto questo Scudetto. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Thuram chiama Calhanoglu in diretta: “C’è gente incazzata con noi sai? Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big match”Che fosse l’anima della festa dello scudetto nerazzurro si era già capito nell’anno della seconda stella, il 2024.
Busta anonima con svastiche a Pierfrancesco Majorino: “Mi chiamano zecca, dicono che devo morire. Non mi fate paura”Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Lombardia, ha raccontato di aver ricevuto una busta anonima con dentro "svastiche e altri riferimenti molto...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Inter, Thuram svela il segreto della stagione e il giocatore più importante; Mai nessuno come Dimarco. E l’esultanza con Thuram è vintage Serie A Enilive; Serie A: in campo Inter-Parma 1-0 DIRETTA e FOTO; Nerazzurri verso lo scudetto. Inter-Parma alle 20.45, segui la diretta.
Thuram in diretta con Calhanoglu: C’è gente veramente cattiva con noi, mi scrivono devi morireÈ il giorno dopo la grande festa dell'Inter e come successo dopo lo Scudetto della seconda stella anche questa volta Marcus Thuram torna in diretta su Instagram con alcuni suoi compagni di squadra. fanpage.it
Thuram e Calhanoglu si sfogano in diretta social dopo lo scudetto dell'Inter: C'è gente che ci odia, ci vuole ammazzareL'attaccante nerazzurro festeggia il 21° titolo con una live insieme ai compagni di squadra, ma punta il dito contro gli haters ... corrieredellosport.it
Nessuno tocchi gli occhiali di Tikus Mbappé è avvisato per i #Mondiali2026 #Thuram #Inter #DAZN x.com
Anche Marcus la tocca piano: "Fuori dall'Inter vogliono ammazzarci" Queste le sue parole in diretta Instagram con alcuni compagni di squadra. #Inter #InterDipendenza #Dichiarazioni #Thuram - facebook.com facebook