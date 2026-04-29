Laminazione e ciglia finte la dottoressa Pucci Romano | Attenzione a colle come attack usate per extension

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Pucci Romano, specializzata in dermatologia, ha avvertito riguardo all’uso di colle come l’attack, spesso impiegate per le extension di ciglia. Durante un confronto, ha sottolineato i rischi legati a questi prodotti, che vengono comunemente utilizzati per allungare e infoltire le ciglia. La conversazione si è focalizzata sulla sicurezza dei trattamenti estetici, evidenziando l’importanza di fare attenzione ai materiali impiegati.

Quando si tratta di bellezza quanto siamo disposti a rischiare? Con la dermatologa Pucci Romano abbiamo parlato della sicurezza dei trattamenti per allungare e infoltire le ciglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Ciglia finte, mascara, laminazione: tutto ciò che dobbiamo sapere per prenderci davvero cura delle nostre amate cigliaSpesso sottovalutate, eppure importantissime: le ciglia sono uno di quei dettagli che diamo spesso per scontato, finché puntualmente non succede...

MACstack, il mascara volumizzante a effetto ciglia finteUscito sul mercato nel 2022, mi ha da subito colpito e conquistato; tanto da non averlo più cambiato.

Digita per trovare news e video correlati.