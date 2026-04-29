Laminazione e ciglia finte la dottoressa Pucci Romano | Attenzione a colle come attack usate per extension

La dottoressa Pucci Romano, specializzata in dermatologia, ha avvertito riguardo all’uso di colle come l’attack, spesso impiegate per le extension di ciglia. Durante un confronto, ha sottolineato i rischi legati a questi prodotti, che vengono comunemente utilizzati per allungare e infoltire le ciglia. La conversazione si è focalizzata sulla sicurezza dei trattamenti estetici, evidenziando l’importanza di fare attenzione ai materiali impiegati.