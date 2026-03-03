Chi viaggia spesso per lavoro e non ha un’alimentazione del tutto corretta può notare l’insorgere di problematiche cutanee La Professoressa Pucci Romano spiega perché e come fare

Chi viaggia frequentemente per lavoro e mantiene un'alimentazione non sempre equilibrata può riscontrare problemi cutanei come pelle opaca e impurità. La Professoressa Pucci Romano ha spiegato i motivi di questi cambiamenti e come affrontarli. Recentemente, una persona ha notato che la propria pelle è diventata più opaca e presenta impurità, nonostante non abbia cambiato i prodotti utilizzati nella beauty routine.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La pelle può mostrare le conseguenze di un’alimentazione non proprio bilanciata? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una nostra lettrice, spesso all’estero per lavoro La mia pelle nell’ultimo periodo appare opaca e presenta qualche impurità. Non ho modificato i prodotti che utilizzo per la mia beauty routine. Unica differenza rispetto al resto dell’anno è che sto viaggiando molto per lavoro e, specie quando sono all’estero, non riesco ad avere la mia solita alimentazione, ricca di frutta, verdura e legumi. Potrebbe essere questo il motivo della cute spenta? Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chi viaggia spesso per lavoro e non ha un’alimentazione del tutto corretta può notare l’insorgere di problematiche cutanee. La Professoressa Pucci Romano spiega perché e come fare Leggi anche: Come scegliere i cosmetici perché non contengano pfsa? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una nostra lettrice Leggi anche: Se il termometro scende a soffrire è anche la pelle. Ci sono però tante strategie cui ricorrere nella scelta dei cosmetici e non solo. Lo spiega la Professoressa Pucci Romano