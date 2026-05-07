Cie Figuccia presenta interrogazione all’Ars | Situazione non più tollerabile nelle città siciliane
Un deputato regionale ha inviato un’interrogazione all’assessore competente riguardo alle difficoltà nel rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche negli uffici pubblici delle città siciliane. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulle criticità che coinvolgono il processo di rilascio di questi documenti, considerato ormai insostenibile da alcuni rappresentanti politici. La questione riguarda l’operatività degli sportelli e le tempistiche di consegna delle nuove carte d’identità.
L’onorevole Vincenzo Figuccia ha presentato un’interrogazione parlamentare all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per chiedere chiarimenti urgenti sulle gravi criticità che interessano il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) presso gli uffici.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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