Cie Figuccia presenta interrogazione all’Ars | Situazione non più tollerabile nelle città siciliane

Da palermotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato regionale ha inviato un’interrogazione all’assessore competente riguardo alle difficoltà nel rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche negli uffici pubblici delle città siciliane. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulle criticità che coinvolgono il processo di rilascio di questi documenti, considerato ormai insostenibile da alcuni rappresentanti politici. La questione riguarda l’operatività degli sportelli e le tempistiche di consegna delle nuove carte d’identità.

L’onorevole Vincenzo Figuccia ha presentato un’interrogazione parlamentare all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per chiedere chiarimenti urgenti sulle gravi criticità che interessano il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) presso gli uffici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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