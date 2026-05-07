Un ciclista è stato investito da un'auto e ora l’automobilista coinvolto si trova agli arresti domiciliari. Le autorità hanno sequestrato i telefoni del 58enne di San Donato, coinvolto nell’incidente. La vittima, trasportata in ospedale, ha riportato ferite che richiedono cure. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari M.T., l’automobilista di 58 anni di San Donato arrestato domenica dai carabinieri per omicidio stradale con l’aggravante di fuga e omissione di soccorso dopo avere investito e ucciso il ciclista di 82 anni di Monticello, Pietro Monti, sulla provinciale 13 ad Agrate. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Monza, Elena Sechi, che ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare chiesta dal pm Alessio Rinaldi per il pericolo che commetta altri reati analoghi. Ieri l’indagato, divorziato, incensurato, ma con alle spalle un altro incidente stradale con omissione di soccorso a San Donato nell’agosto 2025 per cui gli avevano sospeso per tre mesi la patente di guida, ha risposto alle domande della giudice, assistito dal suo difensore, l’avvocato Paolo Pozzi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclista travolto, automobilista ai domiciliari: sequestrati i telefoni

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I carabinieri hanno arrestato un 58enne accusato di aver travolto e ucciso un anziano ciclista ad Agrate Brianza e di non essersi subito fermato per prestare soccorso. #radiolombardia #noncifermiamomai #incidente Articolo nei commenti. - facebook.com facebook