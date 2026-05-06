Ciclista travolto chiesti i domiciliari per l’automobilista

Un automobilista coinvolto in un incidente che ha coinvolto un ciclista è stato chiesto agli arresti domiciliari. Nell’agosto 2025, l’uomo aveva già avuto un episodio simile a San Donato Milanese, dove, coinvolto in un incidente con omissione di soccorso, gli era stata sospesa la patente di guida per tre mesi. Ora, le autorità hanno adottato questa misura dopo il nuovo episodio.

Nell’agosto del 2025 si era già reso protagonista di un incidente stradale con omissione di soccorso a San Donato Milanese per cui gli avevano sospeso per tre mesi la patente di guida. Per questo motivo la Procura di Monza chiede la misura cautelare degli arresti domiciliari per M.T., l’automobilista di 58 anni di San Donato Milanese arrestato domenica dai carabinieri per omicidio stradale con l’aggravante della fuga dopo avere investito e ucciso il ciclista di 82 anni di Monticello Brianza Pietro Monti sulla provinciale 13 ad Agrate Brianza. Stamane è prevista nel carcere di Monza l’udienza per la convalida dell’arresto in cui il 58enne, difeso dall’avvocato Paolo Pozzi, verrà interrogato dalla gip del Tribunale di Monza Elena Sechi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista travolto, chiesti i domiciliari per l’automobilista Notizie correlate Tragedia ad Agrate: ucciso un ciclista, arrestato l’automobilista? Cosa scoprirai Come può un colpo di sonno giustificare la fuga dopo l'impatto? Perché il carabiniere in borghese è riuscito a fermare... Biella, scacco allo spaccio: ciclista e automobilista fermati daiI militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Biella hanno intercettato un uomo in bicicletta mentre riceveva stupefacenti da un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ciclista travolto, chiesti i domiciliari per l’automobilista; Ciclista 86enne travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è grave; Travolge e uccide un pensionato in bici. Arresto per omicidio stradale e fuga. Ciclista travolto, chiesti i domiciliari per l’automobilistaNell’agosto del 2025 si era già reso protagonista di un incidente stradale con omissione di soccorso a San Donato Milanese per cui gli avevano sospeso per tre mesi la patente di guida. ilgiorno.it Ciclista travolto da un'auto e sbalzato per diversi metri: 47enne trasportato in ospedale. È in fin di vitaPIOVENE ROCCHETTA (VICENZA) - Ciclista investito da un'auto a Piovene Rocchette: è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 3 maggio, in via Trieste dove una Mercedes, guidata da ... ilgazzettino.it I carabinieri hanno arrestato un 58enne accusato di aver travolto e ucciso un anziano ciclista ad Agrate Brianza e di non essersi subito fermato per prestare soccorso. #radiolombardia #noncifermiamomai #incidente Articolo nei commenti. - facebook.com facebook