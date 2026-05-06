Un ciclista è stato investito e ucciso ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, nel pomeriggio di ieri. L’automobilista coinvolto, un uomo di 58 anni, è stato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari. La polizia ha riferito che ci sono rischi di reiterazione del reato. L’incidente si è verificato lungo una strada di campagna, dove il veicolo ha investito il ciclista, che non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Agrate Brianza (Monza), 6 Maggio 2026 – Va agli arresti domiciliari M.T., l'automobilista di 58 anni di San Donato Milanese arrestato domenica dai carabinieri per omicidio stradale con l'aggravante di fuga e omissione di soccorso dopo avere investito e ucciso il ciclista di 82 anni di Monticello Brianza Pietro Monti sulla provinciale 13 ad Agrate Brianza. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Monza Elena Sechi, che ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare chiesta dal pm monzese Alessio Rinaldi per il pericolo che commetta altri reati analoghi. L’interrogatorio. Questa mattina l'indagato, divorziato, incensurato, ma con alle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclista travolto e ucciso ad Agrate Brianza, l’investitore va ai domiciliari: c’è pericolo che si ripeta

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Travolge in auto Pietro Monti, ciclista di 82 anni a Agrate Brianza: arrestato per omicidio stradale milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

I carabinieri hanno arrestato un 58enne accusato di aver travolto e ucciso un anziano ciclista ad Agrate Brianza e di non essersi subito fermato per prestare soccorso. #radiolombardia #noncifermiamomai #incidente Articolo nei commenti. - facebook.com facebook