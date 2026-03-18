Incidente mortale nella Bergamasca | esce di strada con l'auto si schianta e muore a 66 anni

Questa mattina sulla Sp33 a Bracca, in provincia di Bergamo, un uomo di 66 anni ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada e schiantandosi. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale e non ci sono altri veicoli coinvolti. La vittima è deceduta sul posto a causa delle ferite riportate nell’impatto. I soccorsi sono intervenuti subito ma non hanno potuto fare nulla.

L'incidente si è verificato questa mattina sulla Sp33 all'altezza di Bracca, in provincia di Bergamo. A perdere la vita un automobilista di 66 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si schianta con l’auto contro un albero: nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco IannottaPerde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto sul colpo a 25 anni Francesco Iannotta, indagano i carabinieri. Incidente a Niardo, auto si schianta a bordo strada: muore il conducente di 27 anniNiardo (Brescia), 23 gennaio 2026 – Gravissimo incidente stradale dalle conseguenze mortali nella serata di venerdì 23 gennaio in territorio di... Scontro frontale sulla tangenziale di Bergamo: 2 morti e diversi feriti Approfondimenti e contenuti su Incidente mortale Temi più discussi: Maxi incidente tra quattro auto, la tragedia: due morti (un uomo e la suocera) e due bimbe ferite; Caravaggio, gravissimo incidente sulla Rivoltana: morti un uomo di 38 anni e una donna di 73; Tragico incidente tra quattro auto: genero e suocera muoiono sul colpo; Sorpasso azzardato causa scontro tra 4 auto nella Bergamasca: due morti e otto feriti. Caravaggio, gravissimo incidente sulla Rivoltana: morti un uomo di 38 anni e una donna di 73Caravaggio. Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: nello scontro tra quattro auto sono rimaste coinvolte ... bergamonews.it Dramma a Bergamo, maxi incidente a Caravaggio: due morti, tra i feriti anche due bambineMaxi incidente a Caravaggio (Bergamo) sulla provinciale 185 Rivoltana: due morti e otto feriti, coinvolte anche due bambine. Indagini in corso sulla dinamica dello scontro ... tag24.it INCIDENTE MORTALE Incidente a Roma: si scontrano camion e moto, morto 43enne LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook