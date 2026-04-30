Aggredita da un branco di cinque cani paura per una escursionista su Monte Gallo

Un'escursionista svizzera di 51 anni è stata soccorsa dopo essere stata attaccata da cinque cani di grossa taglia sulla sommità di Monte Gallo. L'intervento è stato effettuato dal Soccorso alpino e speleologico siciliano, con l'ausilio di un elicottero dell'Aeronautica militare. La donna è stata tratta in salvo e trasportata in condizioni che non sono state rese note.

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto insieme a un elicottero dell'Aeronautica militare per salvare una escursionista svizzera di 51 anni, aggredita nella parte sommitale di Monte Gallo da cinque cani di grossa taglia. Da Palermo sono partite due squadre di tecnici ed è stato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Paura per una dottoressa dell'ospedale di Rimini, minacciata e aggredita da un paziente: l'interventoUn arresto per lesioni personali a danno di una dottoressa, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso di... Sondrio, 59enne sbranata da un branco di cani: disposta l’autopsiaUna donna di 59 anni è stata ritrovata in un bosco in provincia di Sondrio con segni di morsi sul corpo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sondrio, donna di 59 anni morta sbranata dai cani in un bosco a Trivigno; Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Aggredita da cani, morta 60enne sui monti sopra Tirano; Donna uccisa da un branco di cani in un bosco della Valtellina. Escursionista svizzera aggredita da branco di cani, salvata da Soccorso AlpinoUna escursionista svizzera di 51 anni è stata aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo) ed è stata salvata dal Soccorso Alpino e dell'Aeronautica Militare. Ad attivare i soccorsi è stat ... ansa.it Lucia Tognela aggredita da un branco di cani in Valtellina: cosa è emerso dall'autopsia sul corpoNessun malore. Lucia Tognela, 59 anni, trovata morta lo scorso 23 aprile nei boschi sopra Tirano, in località Trivigno, sarebbe morta per shock emorragico dovuto a un'aggressione animale. Sono i pri ... tag24.it ESCURSIONISTA AGGREDITA DA CINQUE CANI A MONTE GALLO: SALVATA IN ELICOTTERO Momenti di grande paura a Monte Gallo, dove una escursionista svizzera di 51 anni è stata aggredita da cinque cani di grossa taglia mentre si trovava nella zon - facebook.com facebook Dodicenne aggredita da rottweiler, due minorenni denunciate per tentato omicidio x.com