Cani randagi nell' agro | il branco che aveva aggredito il ciclista si è spostato

Una settimana fa, un ciclista è stato aggredito da un branco di cani randagi nell'area rurale di Ceglie Messapica. Da allora, le autorità e gli operatori si sono concentrati sul monitoraggio degli spostamenti del gruppo, che si è spostato in un’altra zona dell’agro. La situazione rimane sotto osservazione per garantire la sicurezza delle persone e per valutare eventuali interventi.

CEGLIE MESSAPICA - Si continua a monitorare gli spostamenti del branco di cani randagi che una settimana fa ha aggredito un ciclista, in agro di Ceglie Messapica. Le zone interessate erano Madonna della Grotta, Mesola, Mustazzo e Pezze Sant'Angelo, in particolare nei pressi dell'ex macello. Ora i.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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