Chi è Gioacchino Amico e perché il pentito-camaleonte che stava con i Senese ora fa tremare tutti
Negli ultimi giorni, Gioacchino Amico, conosciuto anche come ‘Iachino’, ha attirato l’attenzione dei media. La sua figura è associata a diverse vicende, tra cui un selfie con un’esponente politica di rilievo e rapporti con ambienti politici di centrodestra. Tuttavia, le sue attività sono anche collegate a pratiche criminali, e si parla di un ruolo come pentito e di collegamenti con gruppi appartenenti alla criminalità organizzata.
Gioacchino Amico, detto ‘Iachino’, negli ultimi giorni è diventato noto più per il selfie con Giorgia Meloni o per le sue amicizie con la politica, lato centrodestra, che per i suoi business criminali. Eppure il suo curriculum, quello sporcato di affari illegali, è ricco. L'inchiesta Hydra, che.🔗 Leggi su Romatoday.it
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