Chi è Gioacchino Amico e perché il pentito-camaleonte che stava con i Senese ora fa tremare tutti

Negli ultimi giorni, Gioacchino Amico, conosciuto anche come ‘Iachino’, ha attirato l’attenzione dei media. La sua figura è associata a diverse vicende, tra cui un selfie con un’esponente politica di rilievo e rapporti con ambienti politici di centrodestra. Tuttavia, le sue attività sono anche collegate a pratiche criminali, e si parla di un ruolo come pentito e di collegamenti con gruppi appartenenti alla criminalità organizzata.