Cibo senza tracciabilità e lavoro nero | sanzioni ai locali in piazza Quattro denunce durante i controlli

Nella zona di piazza Vittorio Emanuele ad Aversa sono stati effettuati controlli da parte della polizia durante un’operazione ad alto impatto. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità legate alla tracciabilità del cibo e al rispetto delle norme sul lavoro nero. In totale, sono state presentate quattro denunce a carico di locali della zona, che si trovano ora sotto osservazione anche a seguito di una rissa verificatasi domenica mattina.

Nuova operazione ad ‘Alto Impatto’ nella zona di piazza Vittorio Emanuele ad Aversa. L’area, teatro di una rissa domenica mattina, è stata attenzionata nel corso di un’operazione, coordinata dalla polizia del locale commissariato, nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio volte a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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