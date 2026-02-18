Controlli a tappeto durante il carnevale | droga denunce e sanzioni ai locali

Durante il carnevale, i carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno condotto controlli intensivi per contrastare lo spaccio di droga, portando a numerose denunce e sanzioni ai locali. Le operazioni sono state rafforzate dal supporto del personale del N.A.S., che ha ispezionato diversi esercizi pubblici. In alcune attività sono state trovate sostanze illegali e sono state sequestrate.

I posti di blocco predisposti hanno permesso di controllare 56 veicoli, identificare 187 persone e ispezionare 4 esercizi pubblici I carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, supportati dal personale specializzato del N.A.S. e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno dispiegato un massiccio dispositivo di sicurezza. L’operazione, che ha visto l'impiego congiunto di personale in uniforme e in borghese, rientra in un servizio coordinato di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati, con un focus specifico sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle normative in materia di salute e lavoro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

