Cibo musica e divertimento | a Vietri è tempo di MareBirra

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, l'area di via Petrara a Marina di Vietri sul Mare ospita MareBirra, una manifestazione dedicata alle birre artigianali. L'evento include cibo, musica e momenti di intrattenimento, attirando visitatori interessati alle produzioni brassicole locali. L'iniziativa si svolge nel centro della città, offrendo un'opportunità di incontro e di scoperta delle specialità del settore.

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, l'area di via Petrara a Marina di Vietri sul Mare ospita MareBirra, manifestazione tematica incentrata sulle produzioni brassicole artigianali. Gli stand, aperti al pubblico nella fascia oraria che va dalle 19:00 alle 24:00, si sviluppano lungo il tratto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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