Primo maggio torinese a Torino di Sangro fra divertimento musica e buon cibo

Il Primo maggio torinese si svolge anche quest'anno a Torino di Sangro e vede la partecipazione di diverse associazioni, tra cui FantArena, la Pro Loco Torino di Sangro e San Felice. L’evento si tiene venerdì 1 maggio e prevede musica, divertimento e offerta di cibo. La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale e rappresenta una tradizione annuale per la comunità locale.

Venerdì 1 maggio torna la terza edizione del Primo maggio torinese, organizzato dall'associazione FantArena, insieme alla Pro Loco Torino di Sangro, l’associazione San Felice e con il patrocinio del Comune di Torino di Sangro. Al parco San Felice, a partire dalle ore 11, una giornata all’insegna.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Torino di Sangro fa festa con la 31esima edizione del Carnevale torineseLa Pro loco di Torino di Sangro organizza la 31esima edizione del Carnevale torinese, con il patrocinio del Comune di Torino di Sangro, in programma... Torna la ‘Festa degli aquiloni’: colori, buon cibo e divertimentoIl cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’.