Cibo e sicurezza alimentare al centro dell’Europa al via Maggio d’Europa

A Parma è iniziato il “Maggio d’Europa”, un evento dedicato al tema del cibo e della sicurezza alimentare. La città, nota per il suo impegno in queste aree, ospita iniziative rivolte ai giovani e alle comunità locali. La manifestazione coinvolge diverse attività e incontri che approfondiscono le questioni legate alla qualità e alla tutela dei prodotti alimentari europei. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza tra i partecipanti su questi temi fondamentali.

L’Europa del cibo vicina ai giovani, in una città come Parma attenta da sempre alla sicurezza alimentare e alle politiche giovanili. Cibo che è strumento di conoscenza e di legame tra i popoli, da promuovere anche attraverso strumenti di comunicazione digitali.Parma celebra la Festa dell’Europa.🔗 Leggi su Parmatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: L’atomo francese come scudo: Parigi al centro della sicurezza energetica d’Europa Salerno al centro dell’Europa: parte il countdown per i Games 2026Il countdown per gli European Universities Games 2026 è ufficialmente iniziato questa mattina al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guerra Iran, ecco come la crisi di Hormuz minaccia la sicurezza alimentare globale; Da Coldiretti 1 milione di firme al Commissario Ue Várhelyi per la sicurezza alimentare; 11 e 12 maggio: all’Università di Parma la conferenza annuale di Food Law Academics Network; Crisi dei fertilizzanti per la guerra in Iran: allarme per la sicurezza alimentare globale. Cibo sano, sostenibile e per tutti: ecco la nuova sicurezza alimentareUn viaggio nei laboratori e nelle aule dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nelle sedi di Piacenza e Cremona, tra ricercatori e studenti internazionali Alcuni studenti all'ingresso della sede di ... avvenire.it Sicurezza alimentare: ogni anno 600 milioni di persone si ammalano e 420mila muoiono per il cibo contaminato. Ecco la strategia Oms/FaoI bambini al di sotto dei 5 anni di età subiscono il 40% dei danni da malattia alimentare, con 125.000 decessi ogni anno. L’Oms dedica (ottobre 2017) una scheda alla sicurezza alimentare, rispetto ... quotidianosanita.it Disabilità e biscotti: quelli de l'Impronta il cibo dell’autonomia. Milano e la Fondazione creatrice dei laboratori «Bum - Buoni come il mondo»: 122 assunti, formazione continua. Il presidente Andrea Miotti: prodotti dolci e salati, ortaggi a km zero, 90 mila pasti l’a - facebook.com facebook La riscoperta del cibo (e del mondo) attraverso l’autismo di mio figlio x.com