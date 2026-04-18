Salerno al centro dell’Europa | parte il countdown per i Games 2026

Questa mattina, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, è stato dato il via al conto alla rovescia per i European Universities Games 2026. L’evento segna l’inizio ufficiale delle preparazioni per le gare sportive previste nel 2026, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse università europee. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e organizzatori dell’evento.

Il countdown per gli European Universities Games 2026 è ufficialmente iniziato questa mattina al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Tra tre mesi, precisamente dal 18 luglio al 1° agosto, la città e l’Università degli Studi di Salerno diventeranno il centro nevralgico dello sport universitario europeo, ospitando circa 4000 partecipanti tra staff e studenti-atleti provenienti da quasi 400 università di circa 40 Paesi. L’evento, che si svolge sotto l’egida dell’EUSA (European University Sports Association), vedrà sfidarsi gli atleti in 13 discipline diverse. La logistica sarà distribuita su 15 sedi differenti, con un totale di 30 impianti coinvolti sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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