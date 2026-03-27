A marzo, la produzione nucleare francese ha superato in media i 44 gigawatt, raggiungendo il livello più alto per quel mese dal 2019. La notizia riguarda la capacità di energia atomica del paese, che si pone come elemento centrale nella strategia di sicurezza energetica europea. Il dato si inserisce in un quadro di ripresa e stabilità dell’industria nucleare francese, senza considerazioni aggiuntive.

Il dato è più importante di quanto sembri. Se a marzo la produzione nucleare francese ha superato in media i 44 gigawatt, raggiungendo il livello più alto per questo mese dal 2019, non siamo davanti a una semplice buona notizia industriale. Siamo davanti alla prova che, in pieno shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente, la Francia è tornata a svolgere una funzione di stabilizzazione sistemica per l’intero mercato elettrico europeo. Bloomberg, citando dati di RTE, segnala che questa ripresa dell’atomo ha consentito quasi di raddoppiare le esportazioni elettriche francesi fino a circa 11,5 gigawatt medi, attenuando così l’impatto della crisi sui prezzi continentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’atomo francese come scudo: Parigi al centro della sicurezza energetica d’Europa

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