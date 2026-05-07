Ciampino Deposito alimentare svaligiato con la complicità del magazziniere I Carabinieri denunciano tre persone

A Ciampino, i Carabinieri di Castel Gandolfo hanno denunciato tre uomini, tra cui un 53enne romano, per un furto avvenuto in un deposito alimentare. Secondo quanto emerso, il magazziniere avrebbe collaborato ai fatti, contribuendo alla svaligio del magazzino. Le indagini sono in corso, e sono stati sequestrati alcuni oggetti trovati sul luogo. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sulle modalità dell’evento.

Cronache Cittadine CIAMPINO – I militari della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo hanno denunciato tre uomini, un 53enne romano e due soggetti L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ciampino. Deposito alimentare svaligiato con la complicità del magazziniere. I Carabinieri denunciano tre persone Notizie correlate Inquinamento ambientale e abusivismo edilizio, i Carabinieri denunciano tre personeL’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di... Lacco Ameno: I fuochi pirotecnici feriscono diverse persone durante la festa. Carabinieri denunciano 2 personeEvento religioso a Lacco Ameno, accertate violazioni alle norme di sicurezza sui fuochi d’artificio A Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato...