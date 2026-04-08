Lacco Ameno | I fuochi pirotecnici feriscono diverse persone durante la festa Carabinieri denunciano 2 persone

Durante la festa religiosa a Lacco Ameno, sette persone sono rimaste ferite a causa di esplosioni di fuochi d’artificio. Le autorità hanno rilevato violazioni delle norme di sicurezza relative all’uso dei fuochi pirotecnici durante l’evento chiamato “sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo – corsa dell’angelo”. I carabinieri hanno denunciato due persone coinvolte nelle violazioni. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle misure di sicurezza adottate durante le celebrazioni pubbliche.

Evento religioso a Lacco Ameno, accertate violazioni alle norme di sicurezza sui fuochi d’artificio. A Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato “ sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo – corsa dell’angelo” 7 persone erano rimaste ferite durante l’esplosione di fuochi d’artificio. I Carabinieri hanno avviato le indagini accertando che lo spettacolo era stato eseguito senza autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza nonostante una richiesta datata 27 marzo. Denunciati il titolare della ditta di fuochi d’artificio e l’autore materiale dell’accensione del materiale pirotecnico. I due indagati sono stati anche segnalati per la violazione delle prescrizioni t. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lacco Ameno: I fuochi pirotecnici feriscono diverse persone durante la festa. Carabinieri denunciano 2 persone Corsa dell'Angelo a Lacco Ameno, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -... Fuochi pirotecnici non in regola durante una festa patronale, denunciate due personeProseguono i controlli, ad ampio raggio, della polizia di Stato per contrastare il fenomeno della detenzione illegale e della compravendita abusiva... Temi più discussi: Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Corsa dell'Angelo, fuochi d'artificio feriscono 7 persone; LACCO AMENO. SETTE PERSONE MEDICATE AL RIZZOLI CON FERITE LIEVI PER I FUOCHI PASQUALI; Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d'artificio durante la 'Corsa dell'angelo'. Ischia, fuochi d'artificio feriscono 7 persone durante la festa: due denunciatiA Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo - corsa dell'angelo 7 persone erano rimaste ferite ... ilmattino.it Corsa dell’Angelo, in sette feriti dai fuochiDI GUIDO INVERNIZZI Sette persone sono rimaste ferite nella tarda mattinata di domenica a Lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali che si sono svolti i ... ilgolfo24.it Teleischia. . Lacco Ameno. Don Pasquale Mattera: "Tante processioni, ma il cuore dell'uomo non cambia, la pace parte dalla lingua" - facebook.com facebook Fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: sette feriti a Lacco Ameno x.com