Ci hanno lasciate sotto un’ondata d’acqua | rabbia di una mamma a Cantù dopo il nubifragio

Una mamma di Cantù esprime rabbia dopo il nubifragio che martedì 6 maggio ha colpito il Comasco, in particolare tra Canturino e Bassa Comasca. Oltre ai danni causati dall’ondata di acqua, ci sono state segnalazioni di allagamenti, traffico congestionato e disagi vari. I social hanno iniziato a discutere su alcuni episodi legati a questa forte perturbazione, che ha lasciato dietro di sé danni e malcontento tra i cittadini.

Non solo allagamenti, traffico e disagi. Il violento nubifragio che martedì 6 maggio ha colpito il Comasco, con particolare intensità tra Canturino e Bassa Comasca, ha lasciato anche spazio a episodi che stanno facendo discutere sui social. Sono quelle piccole cose che, in una situazione già.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Roma sotto l’acqua: nubifragio e grandine travolgono la cittàUn violento fenomeno meteorologico ha travolto la Capitale nel pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile 2026, trasformando rapidamente le strade... Santa Rosa sotto l’acqua: nubifragio tra blackout e strade sommerseUn violento nubifragio ha travolto diversi quartieri di Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, in Argentina, causando l’allagamento immediato di...