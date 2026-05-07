Ci ha lasciati il comunista col basco Calvosa ricorda Cervetti

È venuto a mancare Gianni Cervetti, figura nota per il suo passato politico e il suo carattere deciso. La notizia è stata ricordata da un ex collega, che ha raccontato come un litigio durante un consiglio di amministrazione, avvenuto oltre vent'anni fa, abbia rappresentato l'occasione per conoscerlo meglio. La discussione, che si svolse in un contesto ufficiale, rimane impresso come uno dei momenti più significativi del rapporto professionale tra i due.

Fu un litigio a spingermi a conoscere meglio la storia di Gianni. E ci riuscii, da spettatore privilegiato, attraverso i suoi racconti. Lo ascoltavo per ore con la consapevolezza di trovarmi in una biblioteca destinata a dissolversi improvvisamente nella cenere di un rogo. Quel rogo è divampato ma la biblioteca dei suoi ricordi resterà viva nella mia memoria. Il racconto di Gianluca Calvosa Se non fosse stato per un litigio non avrei conosciuto davvero Gianni Cervetti. Successe oltre un quarto di secolo fa, quando al margine di un consiglio di amministrazione inaspettatamente turbolento, mi ritrovai spettatore imbarazzato di una curiosa discussione.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ci ha lasciati il comunista col basco. Calvosa ricorda Cervetti Poveri Comunisti (Epic Remix) - GoItaly DJ Notizie correlate Ci ha lasciati Alex Zanardi, guerriero che non ha mai smesso di combattere e che ci ha consegnato una lezione fondamentaleAll'età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi, campione di Formula 1, che commosse il mondo intero con il tragico incidente a causa del quale, anni... Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Addio a un mito, ha fatto innamorare generazioni: tristissimo annuncio