Ci ha lasciati Addio a un mito ha fatto innamorare generazioni | tristissimo annuncio

Lutto nel mondo dello spettacolo. Annabel Schofield, modella e attrice gallese nota anche per la serie Dallas, è morta a Los Angeles il 28 febbraio a causa di complicazioni legate a un tumore. Aveva 62 anni. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter.Nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles, Schofield è cresciuta in un contesto familiare vicino all’industria cinematografica: il padre, John D. Schofield, era un dirigente di produzione britannico coinvolto in diverse lavorazioni hollywoodiane negli anni Novanta. Un ambiente che, secondo quanto ricostruito, l’ha avvicinata presto al mondo dello spettacolo. Rappresentata dall’agenzia londinese Take Two, ha posato per numerose copertine internazionali e ha lavorato anche per l’edizione italiana di Vogue Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

