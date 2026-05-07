Christian neonato morto all'ospedale Monaldi di Napoli | a processo 12 sanitari

Il giudice per le udienze preliminari di Napoli ha deciso di processare dodici sanitari coinvolti nell’indagine sulla morte di un neonato di sei giorni avvenuta all’ospedale Monaldi il 10 dicembre 2024. La decisione arriva al termine dell’udienza preliminare, dopo aver valutato le accuse e le prove presentate. La vicenda riguarda il decesso del piccolo Christian, che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro i medici e il personale sanitario coinvolto.

Il gup del Tribunale di Napoli ha rinviato a giudizio 12 sanitari, indagati per la morte del piccolo Christian, nato da appena 6 giorni e morto al Monaldi il 10 dicembre del 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Neonato morto al Monaldi nel 2024:12 sanitari a processo a NapoliTempo di lettura: 2 minutiIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore... Neonato morto al Monaldi: 12 sanitari a processoIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza; Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli; Neonato morto al Monaldi: 12 sanitari rinviati a giudizio; Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli. Neonato morto al Monaldi, a giudizio undici sanitariLa tragedia nel 2024, il bimbo aveva appena sei giorni. Disposto dal giudice il processo per sei medici e cinque infermieri ... napoli.repubblica.it Neonato morto al Monaldi nel 2024, 11 sanitari a processo a NapoliIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena 6 ... ilmattino.it Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli Il processo al via a Napoli a luglio. Avvocati: "primo passo verso la verità" (ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Pr - facebook.com facebook