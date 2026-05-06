Neonato morto al Monaldi nel 2024 | 12 sanitari a processo a Napoli

A Napoli, nel 2024, dodici sanitari sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale in relazione alla morte di un neonato all'ospedale Monaldi. Il procedimento riguarda presunti negligenze o errori commessi durante le cure che avrebbero contribuito al decesso del bambino. La decisione del giudice arriva al termine dell’udienza preliminare, durante la quale sono state valutate le accuse e le prove a carico degli imputati.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024. A tutti viene contestato di avere, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, cagionato la morte del neonato. Il Monaldi è l’ospedale già finito sotto i riflettori per la morte del piccolo Domenico, vicenda che vede sotto accusa alcuni componenti della équipe che si occupò del suo trapianto di cuore, poi fallito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Neonato morto al Monaldi nel 2024:12 sanitari a processo a Napoli Notizie correlate Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interventi sospesi al MonaldiLa Regione dovrà verificare la “sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie”. Neonato morto nella culla termica a Bari, il parroco patteggia. A processo resta il tecnico della manutenzioneDon Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione (con sospensione) per... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Villaricca, un nuovo murales in memoria di Domenico Caliendo; Il caso del piccolo Domenico, parte da Bari il percorso giudiziario per chiarire le cause del decesso. Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a NapoliIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la ... msn.com Napoli, neonato deceduto al Monaldi: 12 rinviati a giudizioNapoli – Saranno processati dodici operatori sanitari in relazione alla morte di un neonato di sei giorni, avvenuta il 10 dicembre 2024 nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Monaldi. La ... cronachedellacampania.it Neonato morto al Monaldi nel 2024: 12 sanitari a processo a Napoli - facebook.com facebook