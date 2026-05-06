Neonato morto al Monaldi | 12 sanitari a processo

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha deciso di portare a processo dodici sanitari coinvolti nell’indagine sulla morte di un neonato di sei giorni avvenuta nel reparto di terapia intensiva neonatale di un ospedale cittadino. La morte del piccolo, avvenuta il 10 dicembre, ha portato alla notifica di rinvio a giudizio per le accuse a carico dei medici e degli infermieri indagati dalla procura locale.

Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena sei giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Neonato morto al Monaldi nel 2024:12 sanitari a processo a NapoliTempo di lettura: 2 minutiIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore... Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo «Imperizia e negligenza»La notizia arriva mentre il caso del piccolo Domenico Caliendo resta all’attenzione delle cronache giudiziarie: un’altra tegola si abbatte... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli; Neonato morto al Monaldi: 12 sanitari rinviati a giudizio; Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza; Neonato morto al Monaldi, 12 medici a processo. Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo «Imperizia e negligenza»La notizia arriva mentre il caso del piccolo Domenico Caliendo resta all’attenzione delle cronache giudiziarie: un’altra tegola si abbatte sull’ospedale Monaldi, ma in ... ilmattino.it Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a NapoliIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, dec ... ansa.it Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli Il processo al via a Napoli a luglio. Avvocati: "primo passo verso la verità" (ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Pr - facebook.com facebook Napoli, neonato morto al Monaldi nel 2024, a 12 sanitari a processo x.com