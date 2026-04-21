MDW | Bodo Sperlein inaugura MENU nel cuore del Brera Design District

Nel cuore del Brera Design District, all’interno della Chiesa Anglicana di Milano, il designer londinese ha aperto ufficialmente la mostra “MENU”. L’evento propone le anteprime di prodotti di marchi internazionali, attirando visitatori e professionisti del settore. La presentazione si inserisce in un contesto di rilievo per il design, con attenzione dedicata alle nuove collezioni e alle innovazioni provenienti dall’estero.

Nella Chiesa Anglicana di Milano, il designer londinese presenta le anteprime di importanti marchi internazionali. È stata inaugurata ieri “MENU”, la nuova mostra firmata dal designer londinese Bodo Sperlein, allestita nel suggestivo spazio della Chiesa Anglicana nel cuore del Brera Design District. L’esposizione riunisce una selezione di anteprime provenienti da alcuni tra i più noti marchi del panorama internazionale del design e dell’artigianato. Tra questi figurano MEISSEN, Lobmeyr, Orea, Gustav van Treeck, Garpa, Gravelli, Morath e LZF. La mostra si inserisce nel contesto vivace e creativo di Brera, confermandosi come uno degli appuntamenti di rilievo per professionisti e appassionati del settore.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - MDW: Bodo Sperlein inaugura “MENU” nel cuore del Brera Design District Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Tigullio Design District 2026: mostre, incontri, workshop e laboratori dedicati al design della nauticaDal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento...