La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il prossimo 6 maggio, modificando l’ipotesi accusatoria nel caso di Garlasco. Secondo gli investigatori, Sempio sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. La nuova posizione si basa su elementi investigativi che escluderebbero il coinvolgimento di altri soggetti. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica, si avvia così verso una fase di approfondimento in vista del processo.

La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio e l’ipotesi accusatoria cambia: secondo i pm avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo. Nel video ricostruiamo i nuovi elementi, dal Dna all’impronta palmare, fino al possibile impatto sulla posizione di Alberto Stasi. Una nuova svolta scuote il caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. La Procura di Pavia ha inviato un nuovo invito a comparire ad Andrea Sempio, oggi 38enne, amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco. Il passaggio è delicato perché, secondo quanto emerge, cambia il cuore dell’impostazione accusatoria.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Delitto di Garlasco, svolta su Andrea Sempio: per la Procura avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo!

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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