In un cambiamento improvviso, l’indagato nel caso di Chiara Poggi è stato convocato in Procura, senza più essere coinvolto in un procedimento di concorso. La difesa ha contestato l’uso di atti d’indagine non ancora depositati, sostenendo che ciò impedisce di formulare una difesa completa. La notifica di chiusura delle indagini, prevista per la settimana prossima, non è ancora arrivata e ora si aspetta la decisione degli inquirenti.

Pavia – Si attendeva per la prossima settimana la notifica di chiusura indagini, è arrivata una inattesa convocazione in Procura per l’ indagato, non più in concorso. È stato notificato mercoledì 29 aprile un avviso d’interrogatorio ad Andrea Sempio, unico accusato – ora è certo, è venuto meno l’elemento della presenza di ignoti – dalla nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Convocato per mercoledì prossimo, 6 maggio, alle ore 10. https:www.ilgiorno.itpaviacronacasempio-convocato-procura-twwr2w8e È la seconda volta che la Procura di Pavia prova ad ascoltare Sempio, dopo la duplice convocazione del 20 maggio dello scorso anno in contemporanea col già condannato Alberto Stasi (simultaneamente anche con l’audizione in altra sede del fratello della vittima, amico dell’indagato).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sempio unico assassino di Chiara Poggi”, le mosse della difesa: “Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca”

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