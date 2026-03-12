Lavori per il progetto Polis l' ufficio postale di Fossacesia chiude per oltre un mese

L'ufficio postale di Fossacesia chiuderà per oltre un mese a causa dei lavori legati al progetto Polis, promosso da Poste Italiane. Questo intervento mira a trasformare l’ufficio in un punto di riferimento per i servizi di cittadinanza digitale, offrendo ai residenti un accesso più rapido e diretto ai servizi della Pubblica Amministrazione. La chiusura temporanea interessa tutti i cittadini che utilizzano regolarmente lo sportello.

Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Mozzagrogna, situato in via Roma n. 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Lavori progetto Polis all'ufficio postale, riapertura posticipata a CarpinoPoste Italiane informa che, per consentire il completamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, la riapertura dell’ufficio...

Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste...

Contenuti utili per approfondire Lavori per il progetto Polis l'ufficio...

Temi più discussi: Al via i lavori per trasformare la piazza di Montespaccato: i tempi e i dettagli del progetto; Stamattina la consegna dei lavori del Lotto 3 di Costa Sud Parco costiero Torre Carnosa; Manifattura Tabacchi, al via i lavori per il nuovo progetto di social housing; Sueglio, torna operativo l’ufficio postale: terminati i lavori per il progetto Polis.

Ferrovia Termini Tor Vergata, via libera al progetto definitivo: i lavori dureranno 1.440 giorniIl vecchio piano cantieri prevedeva che i lavori sarebbero durati circa 1.100 giorni. Nell’ordinanza della commissaria, però, si parla di 1.440 giorni naturali e consecutivi per i lavori della prima ... romatoday.it

Napoli, completati i lavori per la passeggiata panoramica realizzata sul tetto del DuomoPronta l’apertura gratuita al pubblico con la firma della convenzione con l’Arcidiocesi, titolare della proprietà del sito ... napoli.repubblica.it

Per i lavori forzati in Germania chiese come previsto dalla legge una somma pari a 25 mila euro. Gli uffici di Roma però impugnarono la sentenza e ora gli chiedono 750 euro di tasse su soldi mai versati. La nipote: «Un'ingiustizia» facebook

Il distributore di Corticella assediato dai lavori del tram: “Non ha diritto allo sconto Tari” x.com