Milano chiude il chiosco di Piazza Mercanti | fine di un’era libraria

A Milano, il chiosco librario di Piazza Mercanti ha chiuso dopo 36 anni di attività. La decisione è stata comunicata recentemente, segnando la fine di un punto di riferimento per gli amanti dei libri della zona. La chiusura del chiosco rappresenta un cambiamento importante per il quartiere, dove negli anni si è consolidato come luogo di incontro e di scambio culturale.

? Cosa sapere Giovanni Sgarban chiude il chiosco librario in Piazza Mercanti dopo 36 anni di attività.. L'attività antiquaria milanese proseguirà online tramite il figlio Alessandro per preservare i volumi rari.. Dopo 36 anni di attività ininterrotta, Giovanni Sgarban abbassa la serranda del chiosco librario in Piazza Mercanti a Milano, segnando la fine di un’era per il microcosmo dei bibliofili che animava l’area vicino alla Loggia dei Mercanti. Il piccolo scrigno di carta e inchiostro, situato tra i vicoli storici che conducono al Duomo, ha chiuso i battenti per permettere una necessaria trasformazione dello spazio. La decisione, che vede...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, chiude il chiosco di Piazza Mercanti: fine di un’era libraria Notizie correlate Addio ai libri-tesori di Piazza Mercanti, chiude il chiosco rifugio di bibliofili: “Qui Alda Merini e Umberto Eco”Milano – Quella serranda abbassata in piazza Mercanti non è più un velo che protegge libri: il chiosco della libreria, l’ultima sopravvissuta di un... Fine di un'epoca a Mondello: dopo oltre un secolo chiude l'Antico Chiosco, il bar simbolo della piazzaTra affitti alle stelle e incassi crollati, oltre al cantiere per il rifacimento dell'area, l'attività commerciale aperta dal 1918 va verso il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Addio ai libri-tesori di Piazza Mercanti, chiude il chiosco rifugio di bibliofili: Qui Alda Merini e Umberto Eco; Addio ai libri-tesori di Piazza Mercanti chiude il chiosco rifugio di bibliofili | Qui Alda Merini e Umberto Eco. Addio ai libri-tesori di Piazza Mercanti, chiude il chiosco rifugio di bibliofili: Qui Alda Merini e Umberto EcoMilano, Giovanni Sgarban abbassa le serrande: Ho quasi 67 anni, la spola quotidiana è diventata faticosa. Ma il figlio Alessandro continuerà a vendere online i volumi fuori commercio. Forse un doma ... ilgiorno.it