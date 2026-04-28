"CASA SOLLIEVO È DI TUTTI, NON SI TOCCA": IL 4 MAGGIO SCENDE IN PIAZZA LA DIGNITÀ DEL LAVORO E DELLA CURA”. SAN GIOVANNI ROTONDO, 28 aprile 2026 – Le fondamenta della Casa Sollievo della Sofferenza vacillano sotto i colpi di una crisi senza precedenti. Non è solo un’emergenza finanziaria, ma un vero e proprio attacco all’essenza stessa dell’Opera di San Pio. Di fronte al rischio di uno smantellamento dei diritti, i lavoratori, le lavoratrici, la cittadinanza e le forze sociali si uniscono in un unico fronte comune: il 4 maggio la città scende in piazza. Questa mobilitazione nasce dalla necessità di denunciare, con una voce sola e ferma, scelte gestionali che riteniamo inaccettabili e che tengono letteralmente sotto scacco il futuro di chi, ogni giorno, garantisce la salute di tutti noi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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