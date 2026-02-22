Chieti prima di Chieti il 25 febbraio conferenza sulle cronache monastiche del Medioevo abruzzese

Il ciclo di incontri “Chieti prima di Chieti” si arricchisce di una conferenza dedicata alle cronache monastiche del Medioevo abruzzese, prevista per il 25 febbraio. La scelta di questo tema deriva dalla volontà di approfondire le radici storiche e culturali della città. Durante l’evento, esperti illustreranno le fonti e i documenti che testimoniano la vita monastica in regione. L’appuntamento si svolge presso il centro culturale locale.

Prosegue il ciclo di incontri “Chieti prima di Chieti – Chieti e l’Abruzzo intellettuale”, promosso dall’Associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DiLASS) e con il Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici (DiSEGS) dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con il patrocinio della Provincia di Chieti. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18 nella Sala Consiliare della Provincia, in Corso Marrucino. Si tratta del sesto incontro del ciclo, che dal 3 dicembre 2025 al 3 giugno 2026 propone quindici conferenze dedicate alla cultura e agli intellettuali di Chieti e dell’Abruzzo, dal periodo preromano fino all’età contemporanea, con il coinvolgimento di venti docenti universitari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

