A Chieti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un campanile a rischio crollo, raggiungendo i cinquanta metri di altezza. Durante l’intervento, hanno valutato i danni che le radici potrebbero provocare alle antiche mura della cattedrale, che si trovano nelle vicinanze. Le operazioni sono state finalizzate a consolidare la struttura e prevenire ulteriori danni all’edificio storico.

? Punti chiave Come hanno operato i Vigili del Fuoco a 50 metri d'altezza?. Quali danni potrebbero causare le radici alle antiche mura della cattedrale?. Perché la Curia ha richiesto un intervento urgente sulla torre?. Cosa rischia la cella campanaria dopo le infiltrazioni d'acqua?.? In Breve Intervento tecnico eseguito il 5 maggio su base del tamburo ottagonale.. Operatori hanno lavorato a 50 metri di quota con dispositivi anticaduta.. Rimozione arbusti e rampicanti per prevenire infiltrazioni nella cella campanaria.. Azione coordinata tra Curia Arcivescovile di Chieti-Vasto e Vigili del Fuoco.. I Vigili del Fuoco di Chieti sono intervenuti il 5 maggio scorso sulla sommità del campanile della Cattedrale di San Giustino per eliminare la vegetazione che minacciava la stabilità del monumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, i Vigili del Fuoco salvano il campanile: radici a rischio la torre

Notizie correlate

Il campanile a rischio crolli, intervento dei vigili del fuoco: transenne a Bergiola MaggioreMassa, 25 marzo 2026 – Da diversi anni il campanile della chiesa della Santissima Annunziata che si affaccia sulla piazzetta del borgo collinare di...

Fiamme nei garage a San Giorgio: i Vigili del Fuoco salvano la casaUn incendio di natura accidentale ha colpito la zona dei garage di una residenza privata a San Giorgio Bigarello nella tarda mattinata di ieri.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Vigili del fuoco: la commemorazione dei colleghi caduti Emanuele Capone e Nico Civitella; Centro Coordinamento Soccorsi per maltempo in provincia di Chieti; Incidenti sul lavoro, due morti schiacciati dal proprio trattore; Incendio in officina di concessionaria a Mozzagrogna: brucia furgone, un addetto in ospedale.

I 150 anni dei vigili del fuoco di DennoUna giornata speciale per i vigili del fuoco volontari di Denno, che hanno festeggiato oggi i 150 anni in una giornata che ha chiamato a raccolta il mondo della protezione civile del territorio e la c ... ladigetto.it

Vigili del fuoco donano uova di Pasqua giganti a Pediatria ChietiUna delegazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti ha portato questa mattina uova di Pasqua giganti in dono ai bambini ricoverati ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale ... ansa.it

Incendio a un furgone, l'autobotte dei vigili del fuoco si rovescia nelle operazioni di soccorso - facebook.com facebook

In pericolo per l’innalzamento improvviso del Bisenzio, soccorso dai #vigilidelfuoco un uomo bloccato sul greto del fiume: ieri sera le operazioni di salvataggio nella zona del centro storico a #Prato x.com