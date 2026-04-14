Fiamme nei garage a San Giorgio | i Vigili del Fuoco salvano la casa

Nella tarda mattinata di ieri, un incendio di origine accidentale ha interessato i garage di una casa privata a San Giorgio Bigarello. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza l’edificio e a prevenire ulteriori danni alle strutture vicine. Non si sono registrate persone ferite e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio di natura accidentale ha colpito la zona dei garage di una residenza privata a San Giorgio Bigarello nella tarda mattinata di ieri. Le fiamme sono state prontamente soffocate dai Vigili del Fuoco di Mantova, evitando che il rogo si propagasse all’abitazione principale, che è rimasta integra. L’intervento rapido dei soccorsi sul posto. La dinamica dell’accaduto ha un intervento tempestivo delle squadre di emergenza inviate dalla provincia mantovana. Non appena le fiamme hanno iniziato a divampare nell’area dedicata ai depositi, i tecnici del fuoco sono giunti sul luogo in pochi minuti, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse superare i confini del garage.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme nei garage a San Giorgio: i Vigili del Fuoco salvano la casa Terni, auto in fiamme: i Vigili del Fuoco salvanoUn’improvvisa esplosione di fiamme ha scosso la zona di Valleantica a Terni nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una Fiat alimentata a... Garage in fiamme in via Benedetta: sul posto i vigili del fuocoPaura in via Benedetta, dove un garage è andato a fuoco per cause in corso di accertamento. Sui balconi di Milano la Croce di San Giorgio, simbolo di radici, valori, identità. Vi aspettiamo tutti sabato 18 aprile alle 15 in piazza Duomo. PADRONI A CASA NOSTRA! - facebook.com facebook