Fiamme nei garage a San Giorgio | i Vigili del Fuoco salvano la casa

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di ieri, un incendio di origine accidentale ha interessato i garage di una casa privata a San Giorgio Bigarello. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza l’edificio e a prevenire ulteriori danni alle strutture vicine. Non si sono registrate persone ferite e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio di natura accidentale ha colpito la zona dei garage di una residenza privata a San Giorgio Bigarello nella tarda mattinata di ieri. Le fiamme sono state prontamente soffocate dai Vigili del Fuoco di Mantova, evitando che il rogo si propagasse all’abitazione principale, che è rimasta integra. L’intervento rapido dei soccorsi sul posto. La dinamica dell’accaduto ha un intervento tempestivo delle squadre di emergenza inviate dalla provincia mantovana. Non appena le fiamme hanno iniziato a divampare nell’area dedicata ai depositi, i tecnici del fuoco sono giunti sul luogo in pochi minuti, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse superare i confini del garage.🔗 Leggi su Ameve.eu

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