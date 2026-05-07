Un ricordo che riporta a un’epoca passata del calcio italiano, in cui il numero 10 dell’Inter era considerato un vero e proprio poeta del campo. La Russa ha reso omaggio a questa figura, sottolineando il suo ruolo e l’influenza nel mondo del calcio. Le parole evocano un’immagine di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile, richiamando anche la canzone degli Stadio dedicata ai Beatles.

“Chiedi chi erano i Beatles”, cantavano gli Stadio. “Chiedi chi era Beccalossi”, verrebbe da dire alle giovani generazioni che non hanno conosciuto il funambolico mancino dell’Inter, che tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 ha fatto sognare intere generazioni di tifosi, non solo nerazzurrri. La Russa: “Non ha avuto fortuna di essere premiato in Nazionale”. «Era un poeta del calcio, rimane un simbolo dell’Inter»: con poche commosse parole rilasciate al Secolo d’Italia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa ricorda il numero 10 dell’Inter campione d’Italia nella stagione 1979-80. Il presidente del Senato alle ore 16.30, sarà alla camera ardente di Beccalossi, allestita presso la Fondazione Poliambulanza a Brescia per rendere omaggio a un calciatore che ha segnato un’epoca, al di là del valore sportivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chiedi chi era Beccalossi, La Russa rende omaggio al numero 10 dell’Inter: “Un poeta del calcio”

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