È scomparso a Brescia Evaristo Beccalossi, noto ex calciatore e simbolo dell’Inter degli anni Ottanta. Il suo nome è legato al ruolo di numero 10 e alla sua carriera nel calcio italiano. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i tifosi e gli appassionati di sport. Beccalossi aveva avuto una lunga carriera nel settore e aveva lasciato un ricordo significativo tra i sostenitori della squadra nerazzurra.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa a Brescia. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, simbolo dell’Inter degli anni Ottanta e tra i numeri 10 più amati dai tifosi nerazzurri. Aveva 69 anni e avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni erano molto gravi, dopo un malore accusato in casa nel gennaio 2025 che lo aveva portato a un lungo coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 maggio presso la clinica Poliambulanza, dove era ricoverato. Una carriera tra talento e fantasia. Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi aveva iniziato la sua carriera con la squadra della sua città, prima del grande salto nel 1978 all’Inter.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’Inter

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