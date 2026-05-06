Evaristo Beccalossi è morto a 69 anni | addio al geniale numero 10 dell'Inter scudettata

Evaristo Beccalossi è deceduto a 69 anni, pochi giorni prima di compiere 70 anni, il 12 maggio. È stato un calciatore italiano noto per aver giocato come numero 10 e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto con l'Inter nel 1980. La notizia è stata confermata dall club, che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giocatore.

Evaristo Beccalossi è morto a 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra poco, il 12 maggio: l'Inter piange uno dei suoi talenti più geniali, protagonista dello Scudetto del 1980.🔗 Leggi su Fanpage.it

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