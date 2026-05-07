Chiede un favore e lo deruba Via un orologio da 15mila euro La vittima è un turista tedesco

Un turista tedesco ha subito il furto di un orologio del valore di 15.000 euro dopo aver chiesto aiuto a una persona in strada. La vittima aveva chiesto assistenza per un cambio di monetine, e dopo aver ricevuto aiuto, è stato abbracciato dall’attore del furto, che ha poi fatto sparire l’orologio. L’episodio si è verificato in una zona frequentata da turisti.

Gli ha chiesto aiuto per un cambio di monetine, lo ha abbracciato per ringraziarlo, e fatto sparire un orologio da 15mila euro. Un furto con destrezza di cui è stato vittima alcuni giorni fa un turista tedesco a Porlezza, che solo ora si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. L’incontro tra i due è avvenuto nella zona di Porto Letizia, nei pressi del lungolago, dove il turista è stato avvicinato da uno sconosciuto che parlava tedesco. Dopo un breve scambio di parole, gli ha chiesto aiuto per cambiare soldi, perché aveva bisogno di monetine che non sapeva dove reperire. Così la vittima gli ha dato una mano, andando incontro a un caloroso e veloce ringraziamento, un contato fisico che è servito al ladro per sfilare dal polso un Blancpain del valore di 15mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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