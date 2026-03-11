Firenze | rapinò un turista dell’orologio da 250mila euro arrestato 31enne

A Firenze, un uomo di 31 anni di origine algerina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver rapinato un turista e portato via un orologio del valore di 250mila euro. L'episodio è avvenuto nel centro della città, dove il sospettato ha aggredito il turista per sottrarre il prezioso orologio. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine poco dopo.

FIRENZE – Un uomo di 31 anni, di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina avvenuta il 12 ottobre 2025 ai danni di un turista francese. Alla vittima, in borgo Pinti, fu portato via un orologio da 250.000 euro che portava al polso. Il 31enne, in base alla ricostruzione fatta dagli investigatori grazie all’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza cittadine, avrebbe pedinato la vittima a bordo del suo monopattino. Una volta avvicinata, avrebbe poi garantito la fuga a un complice, esecutore materiale della rapina dell’orologio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: rapinò un turista dell’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne Articoli correlati Rapinò un turista francese di un orologio da 250mila euro: in carcere 31enne algerinoFIRENZE – Al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad... Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. Tutto quello che riguarda Firenze rapinò un turista dell'orologio... Discussioni sull' argomento La storia dei due italiani aggrediti in Kenya mentre erano in vacanza: un tribunale condanna il tour operator a risarcirli; Firenze, tenta di rapinare un rider e ruba una bici: arrestato 18enne. Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. L’uomo, con l’aiuto di un complice, avrebbe strappato a un turista francese l’orologio da 250mila euro, dandosi poi ... fanpage.it Firenze, rapinò un turista francese dell'orologio: arrestato un 31enneLa polizia ha arrestato un uomo di 31 anni, originario dell’Algeria, per rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono al 12 ottobre quando, in Borgo Pinti a Firenze, un turista francese è stato ... corrierefiorentino.corriere.it Uno studio del Cnr-In e dell’Università di Firenze spiega come funziona la memoria visiva che ci permette di continuare a “vedere” anche quando gli oggetti si nascondono. La ricerca, pubblicata su Current Biology, aggiunge un nuovo tassello alla comprensio - facebook.com facebook Fa discutere l'esito della perizia disposta dal gip di #Firenze sul delitto di Eleonora Guidi, secondo cui l'assassino non è in grado di essere processato. La famiglia della vittima: "Quindi per salvarsi da un #femminicidio basta fare una sceneggiata". x.com