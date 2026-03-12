fiumicino aeroporto colpito da una violenta grandinata

Nella mattinata del 12 marzo 2026, una violenta grandinata ha colpito l’area di Ostia e della Piana del Sole, causando danni e disagi nella zona di Fiumicino. La grandine si è abbattuta in modo intenso, riempiendo strade e aree aperte di ghiaccio. Nessuna informazione è stata ancora fornita su eventuali feriti o danni specifici causati dall’evento atmosferico.

Una violenta grandinata si è abbattuta nella mattinata del 12 marzo 2026 nella zona di Ostia e della Piana del Sole. Il fenomeno ha interessato anche l'area dello scalo di Fiumicino dove i chicchi hanno addirittura sommerso le piste. Qui il personale di Aeroporti di Roma è intervenuto per alcune infiltrazioni ai terminal 1 e 3, senza però ripercussioni sui voli, che sono rimasti regolari (video tratto da X).

